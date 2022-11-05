Терюшков: «Рад победе, но не стоит обольщаться»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа.

Бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков рад победе, но считает, что «Химкам» рано обольщаться.

- Хочу поздравить всех истинных болельщиков «Химок», которые находятся с командой в моменты радости и горести. Очень радостное событие, долгожданная и справедливая победа. Но обольщаться не стоит, команда выиграла только один матч, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.