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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Рад победе, но не стоит обольщаться»

05 Ноября 2022 • 01:05 Комментировать
Химки
2:0
Оренбург
окончен

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа.

Бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков рад победе, но считает, что «Химкам» рано обольщаться.

- Хочу поздравить всех истинных болельщиков «Химок», которые находятся с командой в моменты радости и горести. Очень радостное событие, долгожданная и справедливая победа.  Но обольщаться не стоит, команда выиграла только один матч, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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