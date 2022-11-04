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Бубнов назвал точный счёт матча «Химки» - «Оренбург»

04 Ноября 2022 • 10:32 Комментировать
Химки
...
Оренбург
Через 7 ч. 38 мин.

Программу матчей 16-го тура Российской премьер-лиги откроет поединок между подмосковными «Химками» и «Оренбургом». Своим прогнозом на это противостояние поделился экс-футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«0:2. В «Химках» пожар, и неясно, когда он потухнет и кто будет его тушить. Два мяча проблемным «Химкам» гости точно положат», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч «Химки» - «Оренбург» состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии поединка хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой позиции.

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Химки Александр Бубнов Оренбург
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ХИМКИ ОРЕНБУРГ
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