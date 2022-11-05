Главчич прокомментировал работу с Гогниевым

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич прокомментировал работу с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Нам нужны такие сильные эмоции и энергия, которые даёт Спартак Артурович», - цитирует Главчича «Матч ТВ».

Футболист считает, что в случае столь длительной серии неудач, какая была у команды из Подмосковья, каждому игроку обязательно нужно испытать подобного рода эмоции. Это помогает продемонстрировать положительный результат, считает спортсмен.

В матче 16 тура Российской Премьер-лиги «Химки» добились уверенной победы над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:0.