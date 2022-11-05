Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главчич прокомментировал работу с Гогниевым

05 Ноября 2022 • 11:27 Комментировать
Химки
2:0
Оренбург
окончен

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич прокомментировал работу с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Нам нужны такие сильные эмоции и энергия, которые даёт Спартак Артурович», - цитирует Главчича «Матч ТВ».

Футболист считает, что в случае столь длительной серии неудач, какая была у команды из Подмосковья, каждому игроку обязательно нужно испытать подобного рода эмоции. Это помогает продемонстрировать положительный результат, считает спортсмен.

В матче 16 тура Российской Премьер-лиги «Химки» добились уверенной победы над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России Спартак Гогниев Неманья Главчич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
11:43 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч ЦСКА - «Пари НН»
11:37 · Россия. Премьер-лига
«Вариант, близкий к стопроцентному»: Генич над прогноз на матч «Зенит» - «Ахмат»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Главчич прокомментировал работу с Гогниевым
11:16 · Россия. Премьер-лига
Главчич – о «Химках»: «Сборы должны пройти в Турции или в Дубае»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Кержаков: «Мне советуют брать на поле табуретку»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Садыгов — о победе над «Оренбургом»: «Как камень с плеч упал»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Гулиев рассказал, за счёт чего «Химкам» удалось победить «Оренбург»
10:02 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о долге «Херенвену» за трансфер Эджуке
09:54 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин - о Хайкине: «Вряд ли переход в российский клуб будет повышением»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Дивеева можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Локомотив» не должен бороться за выживание»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, останутся ли «Химки» в РПЛ
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на попадание Сычевого в состав сборной России
Все новости
Рекомендуем