Канчельскис — о «Химках»: «Есть там словесный понос – разборки идут то с Глушаковым, то ещё с кем-то»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о победе «Химок» над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Напомним, что этот успех стал для подмосковной команды первым с 7 августа, когда «красно-чёрные» обыграли «Торпедо» (3:1).

По мнению Канчельскиса, несмотря на победу, «Химки» имеют проблемы с атмосферой внутри коллектива.

«То, что выиграли матч – не показатель. Нужно смотреть дальше, как команда будет играть до конца сезона. Наверное, есть там какие-то проблемы, команда внизу в турнирной таблице. Есть там и словесный понос – разборки идут то с Глушаковым, то ещё с кем-то другим. Не знаю, какая атмосфера в раздевалке, какие там проблемы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева 13 ноября встретятся с «Сочи». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.