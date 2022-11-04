Идову: «Присутствие Гогниева ощущалось»

Футболист «Химок» Брайн Идову высказался о роли наставника команды Спартака Гогниева в победе над «Оренбургом» в 16 туре Российской премьер-лиги.

«Спартак Артурович готовил нас всю неделю. Присутствие его ощущалось. Он и состав подбирал на игру. Его помощники сегодня делали то же, что и он», – приводит слова участника ЧМ-2018 «Матч ТВ». Уроженец Санкт-Петербурга также отметил, что такой результат придаёт положительный импульс при огромном грузе ответственности, который сейчас висит на коллективе.

Победа со счётом 2:0 стала первой для «Химок» за 15 матчей, хоть и не позволила клубу выбраться из зоны вылета.

