Личка — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Я буду рад»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможности продления контракта с коллективом Российской премьер-лиги.

«Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня ещё действует контракт, я не думаю об этом», – заявил тренер, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также специалист отметил, что из других коллективов по вопросу трудоустройства к нему не обращались.

Напомним, что «Оренбург» находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Личка руководит командой с 2020 года.

