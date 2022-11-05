Гулиев: «Наконец-то, заслужили»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа. Игру прокомментировал полузащитник подмосковного клуба Аяз Гулиев.

- Думаю, по игре заслужили наконец-то эти очки. Видите как получилось: в обороне не было глупых привозов, играли очень надежно, поэтому сыграли на ноль, а впереди реализовали. Это то, чего не хватало все игры, - цитирует Гулиева «Sport24».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.