Глушаков – про отсутствие в заявке на матч с «Оренбургом»: «Всё нормально, небольшой ушиб есть»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал своё отсутствие в заявке на матч 16 тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Всё нормально, небольшой ушиб есть», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Именно по этой причине, по словам футболиста, он не примет участие в пятничном поединке.

Также спортсмен добавил, что травма, на самом деле, не столь серьёзная, процесс выздоровления займёт около двух дней.

«Просто в пятку попали, небольшая гематома есть», - сказал Глушаков.

Встреча между «Химками» и «Оренбургом» начнётся сегодня, четвёртого ноября, в 19:00.