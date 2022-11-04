«Химки» прервал 15-матчевую серию без побед

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа.

После этого были сыграны пятнадцать матчей с учетом ФНЛ Кубка России, несколько смен тренеров, и, наконец-то, сейчас пришёл долгожданный успех.

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.