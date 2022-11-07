Личка надеется на возвращение России в еврокубки в следующем году

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубковые соревнования.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы всё это закончилось и пошла нормальная жизнь. Мое желание — возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году. Но никто не знает, что ждёт нас в будущем», — рассказал главный тренер клуба РПЛ, чьи слова приводит «РБ Спорт». Специалист отметил, что вопрос о возвращении российских команд в Европу является очень сложным.

Напомним, что коллективы Российской премьер-лиги пропускают сезон 2022/2023, а сборная была отстранена от участия в стыковых матчах к ЧМ-2022 и в отборе на Евро-2024.

