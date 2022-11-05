Джиоев: «Была уверенность в победе»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа. Игру прокомментировал тренер подмосковного клуба Георгий Джиоев.

- К сожалению, это надолго затянулось. Команда привыкла играть от обороны. Пытались перестроить игру. Слава Богу, что получилось. Перед матчем была стопроцентная уверенность в победе, - цитирует Джиоева официальный сайт «Химок».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.