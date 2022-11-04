Орещук считает, что Хайкин может перейти в топовый европейский клуб

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на решение вратаря норвежского клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина сменить команду грядущей зимой.

По мнению эксперта, уровень 27-летнего футболиста позволяет ему перейти в топовый российский или европейский клуб.

«Пресса у Хайкина очень хорошая. Если Никита говорит, что уходит, значит есть предложения от других клубов, в которых предлагают лучшие условия, чем в «Будё-Глимт», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что действующее соглашение Хайкина с «Будё-Глимт» рассчитано до 31 декабря нынешнего года. Ранее он также выступал за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль».