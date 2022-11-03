Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своих дальнейших планах на тренерскую карьеру.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РИА Новости». Напомним, что последним местом работы Юрана были именно «Химки», которые после ухода Сергея пошли резко на дно турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

По слухам, специалист может возглавить «Сочи» на фоне информации об отставке Вадима Гаранина.

Предыдущими известными местами работы Юрана были «Шинник», «Сибирь», «Балтика» и «СКА-Хабаровск».