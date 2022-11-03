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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»

03 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать
Химки
...
Оренбург
04.11 19:00

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своих дальнейших планах на тренерскую карьеру.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РИА Новости». Напомним, что последним местом работы Юрана были именно «Химки», которые после ухода Сергея пошли резко на дно турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

По слухам, специалист может возглавить «Сочи» на фоне информации об отставке Вадима Гаранина.

Предыдущими известными местами работы Юрана были «Шинник», «Сибирь», «Балтика» и «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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