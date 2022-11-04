Глушаков: «Слава Богу, взяли три очка»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 16 тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:0).

«Слава Богу, взяли три очка. Дальше - больше», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Футболист также сказал, что с главным тренером команды из Московской области Спартаком Гогниевым они «всё решили» и отметил, что положительно отнёсся к истории с приходом священнослужителя.

«Я верю в Бога, так что для меня это нормальное явление», - добавил Глушаков.

Также футболист поведал историю о том, что во времена его выступлений за столичный «Локомотив» на базу клуба приезжал священник.