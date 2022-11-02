Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Новиков признался, что его не удивляют результаты «Оренбурга»

02 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать
Химки
...
Оренбург
04.11 19:00

Футбольный агент Сергей Новиков оценил результаты «Оренбурга» в первой половине сезона в РПЛ.

Новиков заявил «Спорт-Экспрессу», что его не удивила такая игра «Оренбурга», ведь команда очень грамотно провела трансферную кампанию, этот клуб показал остальным, что можно создать хорошую команду, даже если нет большого бюджета.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после первого круга. В 16-м туре подопечные Марцела Лички встретятся в гостях с «Химками», игра состоится 4 ноября в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Новиков Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
15:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ
15:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Локомотив» и «Химки» — главное разочарование первого круга РПЛ
15:14 · Россия. Премьер-лига
Семак призвал не спешить с выводами об игре «Зенита» в нынешнем сезоне
15:14 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Зенит» имеет преимущество над всеми соперниками»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Лукин: «Мы сделаем всё возможное, чтобы возглавить турнирную таблицу»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун назвал лучших игроков «Спартака» в первом круге РПЛ
14:52 · Россия. Премьер-лига
Малафеев перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ
14:39 · Россия. Премьер-лига
Ваноли назвал игроков, на которых держался «Спартак» в период его работы в московском клубе
14:39 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Одним ярким сезоном в РПЛ Сычевой точно не ограничится»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала Зарему Салихову «ущербной» 1
14:25 · Россия. Премьер-лига
Сычевой — о голе Марина: «Я бы на его месте так не сделал, это неправильно»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Сергей Новиков признался, что его не удивляют результаты «Оренбурга»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт оценил шансы «Динамо» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Божович – лузер и крыса!»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Я пока не вижу поводов, по которым мне нужно было бы покинуть Россию»
Все новости
Рекомендуем