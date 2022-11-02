Сергей Новиков признался, что его не удивляют результаты «Оренбурга»

Футбольный агент Сергей Новиков оценил результаты «Оренбурга» в первой половине сезона в РПЛ.

Новиков заявил «Спорт-Экспрессу», что его не удивила такая игра «Оренбурга», ведь команда очень грамотно провела трансферную кампанию, этот клуб показал остальным, что можно создать хорошую команду, даже если нет большого бюджета.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после первого круга. В 16-м туре подопечные Марцела Лички встретятся в гостях с «Химками», игра состоится 4 ноября в 19:00 по московскому времени.