Садыгов: «Уверен, что останемся в РПЛ»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа. Игру прокомментировал нападающий подмосковного клуба Илья Садыгов.

- Уверен, что эта победа даст нам уверенность в следующем матче, потому что мы очень долго не знали побед. Уверен, что «Химки» по итогам сезона останутся в РПЛ, - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.