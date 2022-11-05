Григорян: «Не смейтесь над Гогниевым»

Бывший наставник махачкалинского «Анжи» Александр Григорян высказал своё мнение по поводу главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

«Много иронии по отношению к Гогниеву сейчас. Можно я четверостишие забацаю?

Бесцветен, благонравен и безлик,

Я спрятан в скорлупу своей типичности;

Безликость есть отсутствие улик

Опасного наличия в нас личности.

Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Специалист считает, что в кажущемся безумии присутствует очень большая энергия и одержимость. В случае, если Спартак Гогниев сумеет добиться успеха, то каждый смеющийся над ним в данный момент потом будет испытывать чувство дискомфорта, сказал Григорян.