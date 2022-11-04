Руденко прокомментировал победу над «Оренбургом»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Руденко высказался о победе своей команды над «Оренбургом» в 16 туре Российской премьер-лиги.

«Мы вышли на второй тайм чуть по-другому. Относительно быстро забили, так что смогли сесть чуть к своим воротам и отдали инициативу. Главное, что выиграли и взяли три очка. Тяжелые три очка», – заявил автор первого гола в эфире телеканала «Матч Премьер».

Руденко выразил надежду, что для коллектива закончилась чёрная полоса, а также отметил, что тренер Спартак Гогниев всё равно находился с командой, несмотря на дисквалификацию.

Напомним, что «Химки» прервали серию из 11 матчей без побед в чемпионате и из 15 игр без положительного исхода в рамках всех состязаний. Победа со счётом 2:0, однако, не позволила выбраться из зоны вылета.

