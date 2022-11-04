Глушаков рассказал, как «Химкам» прервать серию без побед

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, за счёт чего подмосковный клуб может прервать безвыигрышную серию.

«Просто собраться боеспособным коллективом и выиграть. Без меня состав не самый боеспособный? Да ладно вам, незаменимых нет», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 15 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.

На данный момент подмосковный клуб принимает «Оренбург», за подробными событиями встречи можно следить на портале LiveResult.ru.