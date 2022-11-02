Сычевой — о голе Марина: «Я бы на его месте так не сделал, это неправильно»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал эпизод, произошедший в матче 15-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (4:1), когда его партнёр по команде Джимми Марин добил мяч в сетку ворот соперника после удара Сычевого пяткой.

По мнению 26-летнего форварда, костариканский одноклубник украл у него гол.

«Этот гол у меня украли. Я бы на его месте так не сделал. Это неправильно», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент Сычевой занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ с 11 забитыми мячами в своём активе. В общей сложности за «Оренбург» нападающий провёл в текущем сезоне 15 матчей, забив в них 13 голов и отдав две результативные передачи.