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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой не стал праздновать второй гол «Оренбурга»

28 Октября 2022 • 22:50 Комментировать
Оренбург
4:1
Факел
окончен

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не стал выражать положительные эмоции по поводу второго гола «Оренбурга» в матче с «Факелом» (4:1).

Мяч в сетку ворот второй раз за матч в ворота «Факела» положил Джимми Марина после эффективного действия Сычевого.

«Оренбург» победил «Факел» с разницей в три мяча. Хозяева поля пропустили лишь один мяч от воронежской команды, зато сумели положить в сетку ворот коллектива из Воронежа четыре мяча. После данного поединка «Оренбург» занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Факел» же находится на 13 позиции. Разница между клубами составляет десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Оренбург Владимир Сычевой
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