Сычевой не стал праздновать второй гол «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не стал выражать положительные эмоции по поводу второго гола «Оренбурга» в матче с «Факелом» (4:1).

Мяч в сетку ворот второй раз за матч в ворота «Факела» положил Джимми Марина после эффективного действия Сычевого.

«Оренбург» победил «Факел» с разницей в три мяча. Хозяева поля пропустили лишь один мяч от воронежской команды, зато сумели положить в сетку ворот коллектива из Воронежа четыре мяча. После данного поединка «Оренбург» занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Факел» же находится на 13 позиции. Разница между клубами составляет десять очков.