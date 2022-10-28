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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на предложение Малафеева создать сборную легионеров РПЛ

28 Октября 2022 • 09:39 Комментировать
Оренбург
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Через 7 ч. 2 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева создать сборную легионеров РПЛ, против которой могла бы играть наша национальная команда.

Мостовой поддержал такую идею, отметив при этом, что матч будет непросто организовать по причине того, что многие иностранцы задействованы в своих национальных сборных.

«Я думаю, что Малафеев не первый, кто такую идею предложил. Ничего странного в этой идее нет. Можно сыграть, почему нет? Если нет соперников, не с кем играть и все отказываются. Другое дело, что из этой сборной легионеров многих футболистов могут задействовать в своих сборных», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолела команду Кыргызстана со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Александр Мостовой сборная легионеров РПЛ
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