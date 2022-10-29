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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой: «Марин неправ, он отобрал у меня гол»

29 Октября 2022 • 12:31 Комментировать (1)
Оренбург
4:1
Факел
окончен

Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ Владимир Сычевой, выступающий за «Оренбург», высказался о моменте с голом Джимми Марина во вчерашнем поединке против «Факела» (4:1).

«Марин неправ, что отобрал у меня гол. Будем разговаривать с ним. На повышенных? Естественно, как без этого», - приводятся слова нападающего в телеграм-канале комментатора Тимура Журавеля.

Напомним, что Марин отметился голом, добив катящийся после удара Сычового мяч в ворота соперников. Таким образом, легионер лишил россиянина гола.

В нынешнем сезоне Сычевой отметился 11 забитыми мячами в 13 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Джимми Марин Вильчес Владимир Сычевой
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Комментарии (1)
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Kirolnic
29 Октября 2022 в 13:26
Если бы Марин не добавил. там был бы автогол, так как защитник последним подправил мяч в ворота. Так что Сычевой по-любому остался бы без гола
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