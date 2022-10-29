Сычевой: «Марин неправ, он отобрал у меня гол»

Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ Владимир Сычевой, выступающий за «Оренбург», высказался о моменте с голом Джимми Марина во вчерашнем поединке против «Факела» (4:1).

«Марин неправ, что отобрал у меня гол. Будем разговаривать с ним. На повышенных? Естественно, как без этого», - приводятся слова нападающего в телеграм-канале комментатора Тимура Журавеля.

Напомним, что Марин отметился голом, добив катящийся после удара Сычового мяч в ворота соперников. Таким образом, легионер лишил россиянина гола.

В нынешнем сезоне Сычевой отметился 11 забитыми мячами в 13 поединках.