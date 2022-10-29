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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна цель «Оренбурга» в РПЛ

29 Октября 2022 • 09:37 Комментировать
Оренбург
4:1
Факел
окончен

Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», поведал о задачах, которые поставлены перед командой на этот сезон.

«Мы не ставим высоких целей. Все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем. На данном этапе задача быть в первой десятке. Пока с ней справляемся», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что накануне «Оренбург» отпраздновал разгромную победу над воронежским «Факелом» со счетом 4:1.

После 15 туров российской Премьер-лиги команда набрала 22 балла и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин
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Стала известна цель «Оренбурга» в РПЛ
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