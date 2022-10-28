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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Матч с «Факелом» выиграл не Сычевой и не Марин»

28 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Оренбург
4:1
Факел
окончен

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал инцидент с участием своих подопечных в матче с «Факелом» в 15 туре Российской премьер-лиги.

Напомним, что автором второго гола стал Джимми Марин, укравший забитый мяч у Владимира Сычевого, который эффектно пробил пяткой. «Момент я не видел. Меня не интересуют индивидуальные моменты. Мы забили этот гол и выиграли 4:1. Команда выиграла 4:1 — ни Сычевой, ни Джимми Марин, ни Мансилья который забил с пенальти, — мы выиграли вместе. Это очень важно», — заявил специалист в послематчевом интервью.

Столь крупная победа позволила «Оренбургу» временно подняться на восьмое место в таблице российского чемпионата с 22 очками.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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