Личка: «Матч с «Факелом» выиграл не Сычевой и не Марин»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал инцидент с участием своих подопечных в матче с «Факелом» в 15 туре Российской премьер-лиги.

Напомним, что автором второго гола стал Джимми Марин, укравший забитый мяч у Владимира Сычевого, который эффектно пробил пяткой. «Момент я не видел. Меня не интересуют индивидуальные моменты. Мы забили этот гол и выиграли 4:1. Команда выиграла 4:1 — ни Сычевой, ни Джимми Марин, ни Мансилья который забил с пенальти, — мы выиграли вместе. Это очень важно», — заявил специалист в послематчевом интервью.

Столь крупная победа позволила «Оренбургу» временно подняться на восьмое место в таблице российского чемпионата с 22 очками.

