Только «Зенит» лучше «Оренбурга» в домашних матчах РПЛ этого сезона

В пятницу вечером «Оренбург» порадовал армию своих болельщиков победой над «Факелом» со счётом 4:1 в рамках пятнадцатого тура чемпионата России. Серия оренбургской команды без поражений на своём поле в Премьер-лиге достигла 7 матчей (6 побед и ничья).

В этом чемпионате «Оренбург» раздобыл на своём поле уже 19 очков. Если посмотреть на турнирную таблицу по результатам домашних матчей команд, то «горожане» занимают второе место. Выше них располагается лишь «Зенит» с 21 баллом.

Всего «Оренбург» набрал в этом чемпионате 22 очка. То есть в гостевых поединках команда Марцела Лички смогла взять лишь три балла.