Черевченко: «Может быть, зимой окажусь в новой команде, но не факт, что в России»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о своём возможном возвращении в РПЛ.

По словам специалиста, ему поступали предложения от клубов Премьер-лиги этой осенью, но он не принял ни одно из них, так как хочет отдохнуть до зимы. Также Черевченко не исключил, что может продолжить свою тренерскую карьеру и в другой стране.

«Сейчас не нужно дёргаться, осталось меньше месяца до конца первой части сезона. Были конкретные предложения этой осенью от команд РПЛ. Отказался, потому что надо немного отдохнуть. Может быть, зимой окажусь в новой команде. Но не факт, что в России», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Черевченко покинул «Химки» в феврале нынешнего года и с тех пор находится без работы. Ранее он также возглавлял тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику» и московский «Локомотив».