Личка: «Не думаю, что это была легкая игра»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над воронежским «Факелом» (4:1).

«Не думаю, что это была легкая игра. Соперник очень агрессивный и неприятный», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Наставник рассказал о том, что команде помогли два мяча, забитых в течение двух минут.

Поединок между «Оренбургом» и «Факелом» завершился со счётом 4:1 в пользу клуба из Оренбурга. Голами в составе команды хозяев отметились Джимми Марин, Сесар Флорентин и Брайан Мансилья. У гостей отличился Максим Максимов.

После данной встречи «Оренбург» оказался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.