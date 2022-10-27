Мансилья — о возможности приостановить контракт: «Вот так уходить — это неуважение к клубу»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о решение ФИФА позволить всем легионерам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

По мнению 25-летнего аргентинца, те, кто покидают Россию подобным образом, проявляют неуважение к своим командам.

«Я профессионал и надеюсь, что со мной такой ситуации не произойдёт, я рассчитываю до конца отработать срок своего контракта с «Оренбургом». Всегда помню, что являюсь главой семьи и должен трудиться, работать на благо тех, кто платит мне деньги», — приводит слова аргентинского легионера «РБ Спорт».

Напомним, Мансилья перешёл в «Оренбург» минувшим летом из «Расинга» на правах аренды. Всего в составе российской команды нападающий успел провести 10 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.