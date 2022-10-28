Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Оребурга» Павловец высказался о поражении от «Зенита» со счётом 0:8

28 Октября 2022 • 10:09 Комментировать (1)
Оренбург
...
Факел
Через 5 ч. 39 мин.

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился воспоминаниями о разгромном поражении от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура РПЛ.

Футболист признал, что неудача в игре с петербуржцами пошла на пользу «Оренбургу», а также отметил, что поражения в футболе — это нормальное явление, поэтому не стоит чересчур серьёзно к ним относиться.

«Не наш день. После игры с ребятами поговорили, поняли: лучше так, чем восемь игр по 0:1. Эта взбучка была нам нужна. Тебе показывают твоё место. Надо просто самому себе признаться: ты не соответствуешь уровню команды, которой противостоишь.

И великие команды так проигрывали: и «Барселона», и «Реал». Мы же не в компьютерной игре, где можно прописать чит-код на бессмертие, и ты никогда не проиграешь», — цитирует Павловеца Sport24.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут сегодня, 28 октября, против «Факела». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Александр Павловец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
28 Октября 2022 в 10:33
А когда "Зенит" успел восьмой гол забить? На какой минуте?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
11:11 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Я так и не понял, какие цели преследовали Рангник и его люди в «Локомотиве» 1
11:07 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Булатов уверен, что «Торпедо» сможет навязать борьбу «Спартаку»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, что консультировал топовый итальянский клуб по Захаряну
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» отреагировали на слухи об уголовном деле на руководство клуба
10:19 · Россия. Премьер-лига
Опубликован постер с поцелуем Уткина и Генича перед матчем Медиалиги фото
10:09 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оребурга» Павловец высказался о поражении от «Зенита» со счётом 0:8 1
09:51 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Семак — идеальный тренер для «Зенита» 2
09:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на предложение Малафеева создать сборную легионеров РПЛ 2
09:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Павлюченко оставил большой след в российском футболе»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Спартак» угадал с главным тренером»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Чернышов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул
08:28 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С таким составом ЦСКА невозможно бороться за чемпионство»
07:52 · Россия. Первая лига
Газизов поставил задачу перед новым главным тренером «Уфы»
07:32 · Россия. Премьер-лига
Зобнин недоволен дисквалификацией Абаскаля
Все новости
Рекомендуем