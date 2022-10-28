Защитник «Оребурга» Павловец высказался о поражении от «Зенита» со счётом 0:8

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился воспоминаниями о разгромном поражении от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура РПЛ.

Футболист признал, что неудача в игре с петербуржцами пошла на пользу «Оренбургу», а также отметил, что поражения в футболе — это нормальное явление, поэтому не стоит чересчур серьёзно к ним относиться.

«Не наш день. После игры с ребятами поговорили, поняли: лучше так, чем восемь игр по 0:1. Эта взбучка была нам нужна. Тебе показывают твоё место. Надо просто самому себе признаться: ты не соответствуешь уровню команды, которой противостоишь.

И великие команды так проигрывали: и «Барселона», и «Реал». Мы же не в компьютерной игре, где можно прописать чит-код на бессмертие, и ты никогда не проиграешь», — цитирует Павловеца Sport24.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут сегодня, 28 октября, против «Факела». Начало — в 17:00 по московскому времени.