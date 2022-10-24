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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» рассказали, в каком случае готовы отпустить Сычевого

24 Октября 2022 • 14:00 Комментировать
Оренбург
...
Факел
28.10 17:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением об игре нападающего команды Владимира Сычевого в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России игрок «Оренбурга» делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с нападающим «Спартака» Куинси Промесом. На счету обоих футболистов по 11 забитых мячей, при этом россиянин провёл на одну игру меньше голландца.

Андреев выразил надежду на то, что 26-летний форвард сумеет стать лучшим бомбардиром сезона, а также отметил, что предложений от других клубов по трансферу игрока пока не поступало.

«У него сейчас всё получается в «Оренбурге», как по мне, смысла менять клуб не вижу. Его знают здесь, любят. Но если за ним придет «Ювентус», то как мы можем быть против? Сейчас ему доверят главный тренер, игра идёт. В «Оренбурге» ему комфортно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Сычевой защищает цвета «Оренбурга» с лета 2021 года. Ранее он выступал за омский «Иртыш».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Оренбург Дмитрий Андреев Владимир Сычевой
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