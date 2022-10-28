Бубнов назвал победителя матча «Оренбург» - «Факел»

Сегодня, 28 октября, стартует 15-й тур Российской премьер-лиги. Программу тура откроет поединок между «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«3:1. «Оренбург» освоился в РПЛ, показывает уверенную и агрессивную игру - приятно смотреть! «Факелу» будет крайне сложно зацепить очки, - цитирует Бубнова Sportbox.

Поединок состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Оренбург» занимает девятое место в РПЛ, а «Факел» располагается на 13-й позиции.