Булыкин: «Павлюченко оставил большой след в российском футболе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об известном нападающем Романе Павлюченко, который вчера, 27 октября, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, в период своей футбольной карьеры Павлюченко защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Также форвард провёл 51 матч в составе национальной сборной.

«Роман — игрок топ-уровня. Играл в АПЛ и в сборной России. Это признак качества футболиста. Оставил большой след в российском футболе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Текущий сезон Павлюченко проводил в команде «Знамя». За коллектив из Ногинска известный форвард успел забить три гола и отдать одну результативную передачу в 10 сыгранных встречах.