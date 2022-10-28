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Булыкин: «Павлюченко оставил большой след в российском футболе»

28 Октября 2022 • 09:27 Комментировать
Оренбург
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Через 7 ч. 5 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об известном нападающем Романе Павлюченко, который вчера, 27 октября, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, в период своей футбольной карьеры Павлюченко защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Также форвард провёл 51 матч в составе национальной сборной.

«Роман — игрок топ-уровня. Играл в АПЛ и в сборной России. Это признак качества футболиста. Оставил большой след в российском футболе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Текущий сезон Павлюченко проводил в команде «Знамя». За коллектив из Ногинска известный форвард успел забить три гола и отдать одну результативную передачу в 10 сыгранных встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Дмитрий Булыкин
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