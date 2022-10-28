Еремякин: «Оренбург» настоял на своей философии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался после победы над «Факелом» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

«Несмотря на разгромный счет, игра была тяжелой. Обе команды играли в открытый футбол, вышли на высоких скоростях, но удача сопутствовала нам», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

По мнению президента клуба, самое главное то, что обе команды не прятались, болельщики любят такую игру. Еремякин заявил, что «Оренбург» настоял на своей философии, несмотря на многочисленную критику за открытый футбол.

После 15 матчей оренбургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.