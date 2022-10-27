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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мансилья рассказал, чем Оренбург лучше Буэнос-Айреса

27 Октября 2022 • 10:01 Комментировать
Оренбург
...
Факел
28.10 17:00

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился впечатлениями от жизни в России.

Напомним, 25-летний аргентинец перешёл в «Оренбург» минувшим летом из «Расинга» на правах аренды.

По мнению футболиста, южноуральский город намного безопаснее столицы Аргентины Буэнос-Айреса, на улицах которого процветает преступность.

«Там на улице спокойно могут украсть у тебя телефон или выхватить сумочку у девушки. В Оренбурге, слава богу, всё спокойно. Ничего не произошло, и не думаю, что произойдёт. Тут я действительно чувствую себя в безопасности, и жена также это признаёт», — сказал Мансилья в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансилья провёл за «Оренбург» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Нападающий также имеет опыт игры в составе молодёжной сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья
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