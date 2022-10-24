​«Факел» хитростью обошёл обещание не жаловаться на судей

В самом начале сезона «Факел», вернувшийся в топ-дивизион после длительного перерыва, выступил с заявлением, в котором пообещал не направлять обращения в экспертно-судейскую комиссию. Впрочем, воронежцы захотели обжаловать красную карточку Олега Дмитриева, полученную игроком в последней игре Премьер-лиги против «Ростова».

КДК может отменить удаление, если экспертно-судейская комиссия признает ошибку судьи. Но «Факел» обещал не обращаться в ЭСК… Чтобы не нарушить обещание, воронежцы направили письмо в КДК с просьбой направить письмо в ЭСК для рассмотрения эпизода. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».