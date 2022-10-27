Каряка считает, что сборную легионеров РПЛ способны возглавить Газзаев с Романцевым

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о предложении экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева создать сборную легионеров РПЛ, с которой могла бы играть наша национальная команда.

Каряка поддержал эту идею, отметив, что сначала надо попробовать организовать такой матч, а уже потом делать выводы.

«Какая команда выглядит сильнее? Сложно сказать. Игра бы и показала. Может, больше шансов у сборной России, потому что она сыграннее, футболисты лучше знают друг друга, играли уже не один матч. В этом есть какое-то преимущество. Но у нас качественные легионеры», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В качестве потенциальных наставников сборной легионеров Каряка предложил Гильермо Абаскаля и Славишу Йокановича, а также предположил, что взяться за это дело способны российские специалисты: Валерий Газзаев, Гаджи Гаджиев и Олег Романцев.