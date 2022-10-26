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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павловец: «Сычевой - идеальный нападающий»

26 Октября 2022 • 21:46 Комментировать
Оренбург
...
Факел
28.10 17:00

В успехах «Оренбурга» в текущем сезоне большая заслуга Владимира Сычевого - нападающего, который сделал один хет-трик и два дубля, а в общей сложности забил уже одиннадцать голов. Его очень высоко ценит Александр Павловец, который считает 26-летнего одноклубника «идеальным нападающим».

- Я еще по сборам увидел задатки у Володи. Для меня он вообще идеальный нападающий. Есть скорость, мощь, высокий, хорошо наверху борется, мяч в зоне оставляет, - цитирует слова Павловеца издание Sport24.

В следующем, пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Оренбург» сразится дома с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Александр Павловец Владимир Сычевой
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