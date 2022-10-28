Наставник «Факела» назвал позором игру команды против «Оренбурга»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после поражения в матче 15-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:4).

«Жесткое для нас поражение. На другой результат, естественно, мы рассчитывали. Хотелось бы сразу извиниться перед болельщиками. То, что было сегодня на поле — это позор», — передает слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что «Факел» не имеет права так играть, есть понимание проблемы, команда будет ее решать.

После 15 матчей воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков. В предстоящем туре «Факел» примет «Краснодар».