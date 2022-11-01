Талаев: «Между Сычевым и Марином никаких проблем нет»

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал об отношениях между его клиентом и Джимми Марином.

«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Всё хорошо. Драки после матча тоже не было. Всё уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Во время поединка между «Оренбургом» и воронежским «Факелом» полузащитник команды хозяев Джимми Марин оформил дубль, забив по разу на 42-й и 44-й минутах встречи. Один из этих голов на свой счёт мог записать форвард Владимир Сычевой, что позволило бы ему сравняться с лидером гонки бомбардиров Куинси Промесом.