​Директор «Оренбурга» оценил успехи Сычевого

Владимир Сычевой входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата России на текущий момент. Форвард «Оренбурга» имеет на своём счету 11 голов. Такое же количество голов забили Малком из «Зенита» и Куинси Промес из «Спартака».

Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», ответил на вопрос, можно ли Владимира Сычевого называть главным открытием сезона.

«Наверное, для кого-то так и есть. А для нас - Сычевой качественно делает свою работу, мы знаем, что он может. Является ли Сычевой главным открытием чемпионата - пусть оценят другие люди», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В пятницу «Оренбург» обыграл на своём поле «Факел» со счётом 4:1. На текущий момент команда Марцела Лички занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.