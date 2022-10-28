​В «Оренбурге» ждут и гостевых успехов

В пятницу «Оренбург» на своём поле разгромил «Факел» со счётом 4:1. В домашних матчах этого чемпионата команда Марцела Лички набрала 19 из 22 своих очков. Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», высказался на этот счёт.

«На выезде команда пока адаптируется. Всё нормально. Думаю, в дальнейшем и на выезде будем побеждать», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как мы уже сообщали, в домашних матчах текущего чемпионата России только «Зенит» набрал больше очков, чем «Оренбург».

«Оренбург» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.