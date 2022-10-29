Быстров – о Марине и Сычевом: «Это личные отношения игроков в команде»

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о голе Джимми Марина в ворота воронежского «Факела».

Бывший футболист считает, что Марина не стоит обвинять в том, что он забил гол «Факелу» вместо Сычевого.

«Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого», - цитирует Быстрова «РБ Спорт».

«Оренбург» обыграл «Факел» в матче 15 тура чемпионата России. По его итогам команда-хозяин вышла на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Факел» - на 13 месте.