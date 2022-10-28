Еремякин — о втором мяче «Оренбурга» в ворота «Факела»: Для меня это гол Сычевого

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о втором забитом мяче его команды в ворота «Факела» в матче 15-го тура РПЛ.

«Наверное, Сычевой расстроился. Но ничего страшного. Думаю, в команде все нормально. Я считаю, что мяч бы и без добивания залетел», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс». Президент клуба добавил, что для него этот гол является голом Сычевого.

Напомним, «Оренбург» разгромил «Факел» в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу.