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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Еремякин — о втором мяче «Оренбурга» в ворота «Факела»: Для меня это гол Сычевого

28 Октября 2022 • 19:58 Комментировать
Оренбург
4:1
Факел
окончен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о втором забитом мяче его команды в ворота «Факела» в матче 15-го тура РПЛ.

«Наверное, Сычевой расстроился. Но ничего страшного. Думаю, в команде все нормально. Я считаю, что мяч бы и без добивания залетел», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс». Президент клуба добавил, что для него этот гол является голом Сычевого.

Напомним, «Оренбург» разгромил «Факел» в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Владимир Сычевой
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