Сычевой заявил, что у него нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос о том, хочет ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Получается забивать — круто, но такой задачи нет», — заявил Сычевой «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 14-ти туров «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 19 набранных очков. В предстоящем туре подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Факел».