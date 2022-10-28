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«Оренбург» потушил «Факел» на своём поле: Марин оформил дубль, «украв» гол у лучшего бомбардира РПЛ

28 Октября 2022 • 18:59 Комментировать
Оренбург
4:1
Факел
окончен

«Оренбург» и «Факел» сошлись в 15-м туре РПЛ.

Протокол игры  
Оренбург4:1Факел
(1:0) Марин Джимми42'  
(2:0) Марин Джимми44'  
(3:0) Флорентин Сесар Габриэль57'  
(4:0) Мансилья Брайан83'  
  87'Максимов Максим (4:1)
Кеняйкин АлексейМалых Андрей  88' Гойкович РенатоСиваков МихаилПеченин КириллВера ЛукасАюпов Тимур  39' 73' (Башич Иван ( 73') Флорентин Сесар Габриэль 85' (Оганесян Степан ( 85') Марин Джимми 73' (Капленко Кирилл ( 73') Сычевой Владимир  37' ' 73' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 73') Мансилья Брайан  75'   85' (Гурциев Батраз ( 85')
Запасные: Ковалёв ЮрийПавловец АлександрТитков НиколайЭктов АлександрСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирСтаматов Матео
Свинов ИльяШляков Евгений  42' (Черов Василий ( 59') Суслов КириллМорозов ЕвгенийБожин Сергей  71'Альшин Ильнур 33' (Магаль Руслан ( 33') Мендель Андрей 59' (Шаваев Алихан ( 59') Черняков Даниил  60'  74' (Ивахнов Матвей ( 74') Квеквескири ИраклийМаксимов Максим  46'Гонгадзе Георгий 74' (Ершов Никита ( 74')
Запасные: Дашаев АсланСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов Сергей
28 октября. Стадион "Газовик".

Видео

4:1. Гол Максима Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Максима Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол с пенальти Брайана Мансилья (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол с пенальти Брайана Мансилья (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Габриэля Флорентина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Габриэля Флорентина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол Мансилья из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол Мансилья из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Джимми Марина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Джимми Марина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Джимми Марина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Джимми Марина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кеняйкин отражает опасный удар Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кеняйкин отражает опасный удар Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Подобрался к экватору родной российский чемпионат. В 15-м туре «Факел» добрался до Оренбурга, надо сказать, что время для визита воронежцы выбрали не очень удачное. Команда Марцела Лички вообще на ходу – не проигрывает уже полтора месяца, а дома так вообще крушит всех подряд – пять побед кряду. Раззабивался Владимир Сычевой, который вместе с Промесом возглавляет список лучших бомбардиров, по 11 мячей у каждого.

Как раз он и представлял наибольшую угрозу воротам «Факела». Новичок РПЛ приехал отыграть очень робко, сразу же вжались на свою половину поля и стали ждать атак. «Оренбург» правила игры принял и совершал много подходов, но морозная погода будто отключила воображение. Очень мало опасных атак, в основном хозяева сваливались на банальные навесы. Правда, после одного из таковых опасно пробил Сычевой, заставив Свинова распластаться на линии ворот.

Постепенно игра скатилась в грубость, за обилием стыков появились жёлтые карточки, и даже поутихли редкие атаки «Оренбурга». А у «Факела» было совсем слабо с созиданием, уже в первом тайме Пятибратов поменял Альшина на Магаля, заметив, что Ильнур ну совсем в игру не попал. А Руслан вошёл активно и даже на кросс Шлякова откликнулся, опасно пробив под перекладину. Но в этом эпизоде «Оренбург» выручил Кеняйкин.

Самые главные события матча произошли перед перерывом. На 43-й минуте Малых вырезал отличную подачу с правого фланга, а Марин классно выпрыгнул и пробил аккурат под штангу – 1:0. Всего спустя минуту костариканец оформил дубль, и эта атака запомнилась не только результативным ударом. Оренбуржцы мяч перехватили и быстро вывели Сычевого на ударную позицию, Владимир пробил мимо Свинова и мяч уже катился в сетку, как на самой ленточке его настиг Марин и записал гол на себя – 2:0.

Когда команды уходили на перерыв едва не возникла драка между партнёрами, Сычевой выговаривал Марину за «украденный» гол, да выговаривал так рьяно, что его еле оттащил от Джимми. А после перерыва «украл» гол у «Оренбурга» уже арбитр, зафиксировавший очень спорный офсайд Мансильи, легко реализовавшего свой выход один на один с Ильей Свиновым. Но это решение Кукуляка не расстроило хозяев. «Оренбург» всё-таки оформил разгром.

Третий гол получился очень красивым: Мансилья пяткой покатил на Флорентина, а тот невероятным ударом пробил в самый уголок – без шансов для голкипера и 3:0. Растранжирив ещё пару моментов своим голом разжился и Мансилья. Воробьёв упал в борьбе с Сусловым, Кукуляк после долгой паузы фол углядел и поставил пенальти, а Брайан уверенно пробил с 11 метров, отправив мяч под штангу.

В самой концовке Максимов размочил счёт, на мгновение опередив Кеняйкина после кросса Шаваева, но вряд ли это сильно огорчило хозяев – 4:1. Очень красивая победа поднимает «Оренбург» в верхнюю половину турнирной таблицы. С восьмого места подвинули «Сочи».

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Факел Оренбург
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