Мостовой: «Скорее всего, Сычевой сможет забить 20 мячей в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России 26-летний форвард делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с игроком «Спартака» Куинси Промесом. На счету обоих футболистов по 11 забитых мячей.

Мостовой считает, что Сычевому по силам достичь отметки в 20 забитых голов по итогу чемпионата, так как нападающий хорошо реализует свои моменты.

«Шансы стать лучшим бомбардиром? Сложно сказать, получится ли у него или нет. Показатели у него хорошие. Скорее всего, он может забить и 20 мячей в РПЛ. Наверное, он уже на карандаше у топ-клубов. У него есть хорошие данные для нападающего. Посмотрим, что будет дальше с ним. Пример с Агаларовым у нас уже есть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В общей сложности Сычевой провёл за «Оренбург» в нынешнем сезоне 14 матчей, забив в них 13 голов и отдав одну результативную передачу.