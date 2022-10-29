Спортивный директор «Оренбурга» - о словах Сычевого: «Он сказал после матча мимоходом, кто‑то шутку понял, кто‑то — нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слова Владимира Сычевого после матча с «Факелом» (4:1).

«Слушайте, Сычевой, конечно же, шутил. Просто надо Вову знать, знать его юмор. Он сказал после матча мимоходом, кто‑то шутку понял, кто‑то — нет. Кто не понял, значит, есть с юмором проблемы», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Поединок между «Оренбургом» и воронежским «Факелом» завершился со счётом 4:1 в пользу команды хозяев поля. Во время матча Джимми Марин отметился голом, который должен был быть записан на Владимира Сычевого, являющегося одним из лучших бомбардиров РПЛ.