Еремякин: Я не боюсь ухода Лички

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о будущем наставника команды Марцела Лички. Функционер заявил, что не боится ухода такого специалиста из команды.

«Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» одержал разгромную победу над «Факелом» со счетом 4:1 в рамках матча 15-го тура чемпионата России. Подопечные Лички занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 зачетных балла.