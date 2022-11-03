Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»

03 Ноября 2022 • 18:18 Комментировать
Химки
...
Оренбург
Через 20 ч. 59 мин.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустит пятничный матч против «Оренбурга» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс». Отмечается, что Глушаков не сыграет не из-за конфликта со Спартаком Гогниевым, а из-за травмы.

Напомним, что в прошлой игре против «Динамо» Денис Глушаков был заменён уже по ходу первого тайма. Спартаку Гогниеву не понравилось, как действовал капитан команды на поле. Глушаков после замены направился сразу в раздевалку. Футболист покинул стадион ещё до финального свистка. Вечером того же дня Глушаков принял участие в матче Медиалиги.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков рассказал, в каком случае «Химкам» нужно уволить Гогниева
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц 3
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Будаков: «Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Ничего не понятно, но очень интересно»: В ЦСКА высказались о решениях ЭСК
17:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин согласился с дисквалификацией Гогниева
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Аталанте» ответили на вопрос об интересе к Зайнутдинову
17:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, при каком условии Зайнутдинову стоит переходить в «Аталанту»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Мозес рассказал, когда сможет вернуться на поле
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о «Химках»: «Это какой-то театр абсурда»
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Соболеву подарили именной бомбер как лучшему игроку месяца в РПЛ фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Семёнов — о Гогниеве: «За две жёлтые такой дисквалификации быть не может»
Все новости
Рекомендуем