​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустит пятничный матч против «Оренбурга» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс». Отмечается, что Глушаков не сыграет не из-за конфликта со Спартаком Гогниевым, а из-за травмы.

Напомним, что в прошлой игре против «Динамо» Денис Глушаков был заменён уже по ходу первого тайма. Спартаку Гогниеву не понравилось, как действовал капитан команды на поле. Глушаков после замены направился сразу в раздевалку. Футболист покинул стадион ещё до финального свистка. Вечером того же дня Глушаков принял участие в матче Медиалиги.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.